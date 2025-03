Matthew Crandall: Ukraina suudab toota kiirelt sadu tuumapomme. Aeg tegutseda

Ukrainal on küll Euroopas endiselt märkimisväärne poliitiline toetus, ent see on killustunud. On ka kahtlane, kas Euroopa suudab USA toetuse puudumisel tühimiku täita. On aeg, et Ukraina tekitaks endale omaenda julgeolekugarantiid. On aeg, et Ukraina looks endale tuumarelva.