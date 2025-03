KULTUURIBIIT | Näitleja ja lavastaja Katrin Pärna playlist

Lavastuses astuvad üles Liis Karpov, Saara Nüganen, Märt Avandi, Fatme Helge Leevald, Kristelle Kohv, Miira Vara, Ireen Kennik, Ago Anderson, Kadri Rämmeld, Nikool Abel, Marta-Liisa Õun, Hetlin Kiisler, Kerlin Kiveste, Carmen Mikiver, Meelis Rämmeld, Sander Rebane, Enn Keerd, Andrus Vaarik, Karl-Andreas Kalmet, Ando Loosaar.

Lavastuse kunstnikud ja muusikalised kujundajad on samuti Katrin Pärn ja Janek Savolainen, kostüümikunstnik Triinu Pungits ja valguskunstnik Margus Vaigur.

Katrin ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

„Kolm lugu mis on ühel või teisel moel etendusega seotud. Esimene neist on mind kummitanud kogu prooviperioodi vältel“:

Leonhard Cohen - What Happens to the Heart

Nine Inch Nails - I just want something I can never have

Dead Can Dance - All in Good Time

(allolevalt YouTube’i lingil saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

„Kaks lihtsalt superhead lugu, millest ma ei väsi“:

Warhaus - Love is a Stranger

Michelle Gurejevich - Temptation

„Üks võluv lugu, mille ma viimati leidsin“:

Fleurie - Breathe

„Üks lugu mille saatel on hea ärgata kui päevad on liiga pikad ja ööd liiga lühikesed“:

Fitz and the Tantrums - Walker

„Ja siis hea lugu, millega magama minna“:

Avi Kaplan - Peace somehow

„Üks lugu, et see playlist liiga tõsine ei oleks“:

Sepi Kumpulainen - Kutsukaa putkimies

„Ja üks lauluke mis on eriline seetõttu, et see on minu lugu. Ma olen palju kirjutanud laulusõnu, aga sellel on ka minu viis. Ja ma laulan seda ka ise. Ansambliga Külm Mai. Meil tuli hiljuti plaat välja, see on sealt pealt ja ma laulan seal veel mitu lugu...“:

Külm Mai - Ärkvel