Juhan Kivirähk: elagu orjapidamine? ERR peaks puurikanade probleemi käsitlema erapooletult

Eesti Televisioon on leidnud kanade puuris pidamise keelustamise teema kajastamiseks eriti originaalse lähenemisnurga. Korrespondent Mirjam Mõttus püstitas 2. märtsi AK-Nädala saates küsimuse, kas muna maitse sellest muutub, kui kanade puuris pidamise asemel lubada neil vabalt ringi siblida. Tuleb välja, et ei muutu – järelikult on kanade puuris pidamise keelustamine mõttetu!