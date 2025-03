RAADIO VABA EUROOPA LÕPETAB | Krister Paris meenutab: Eesti jaoks oli see õige otsus, praegu on Trumpi samm mõistusevastane

Mul oli endal au olla koos toimetuse juhi Villu Kännuga viimane inimene, kes „vabaduseraadios“ eesti keeles eetrisse läks. Balti toimetused suleti 2004. aasta algul, mõned kuud enne meie riikide ühinemist Euroopa Liiduga ning juba NATO liikmeks saamise järel. Mõtlesime toona, et kui üldse, on just see õige hetk.