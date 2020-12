Koroonaviiruse levik on saavutanud Eestis epideemilise ulatuse ja nakkuse võib saada kõikjalt. Seda ohtu suurendab tõsiasi, et 40% nendest, kes teavad või kahtlustavad, et on kokku puutunud viirusekandjaga, ei muuda oma käitumises midagi, olles nii omakorda ohuallikaks paljudele teistele.

Eesti elanike tervise säästmiseks on igaühel võimalik midagi ära teha, mõeldes ka jõuluajale.