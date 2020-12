Indrek Saar: Riigikogu juhatus, kas olete homme ja edaspidi valmis, kui keegi saadikutest on koroona-positiivne?

Tõdegem, et seni kuni me pole suutnud pandeemiat seljatada, on üsna tõenäoline, et varem või hiljem osutub ka mõni riigikogu liige koroonapositiivseks. Teisisõnu peab parlamendi juhatus olema valmis igal ajahetkel operatiivselt reageerima, et riigikogu saaks ajutiselt minna üle kaugtööle. Vastasel juhul ei saa kas mõned üksikud saadikud või terve fraktsioon või fraktsioonid või koguni parlamendi enamus riigikogu töös osaleda ega hääletada. Kui riigikogu liikme töö on takistatud, ta ei saa rahvalt saadud mandaati teostada, siis läheb see vastuollu põhiseaduses sätestatud saadiku vaba mandaadi põhimõttega. Samuti on Riigikogu kohustus anda oma käitumisega tervisekriisis eeskuju ja pidada kinni terviseameti juhistest.