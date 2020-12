MIS SAAB HOMME? | Kertu Birgit Anton: ärme laseme end konna kombel ära keeta

Üks tõsisemaid probleeme on Eesti ühiskonna jaoks see, et me ei teadvusta kliimamuutuseid tõsise ohuna. Eriti tähelepanuväärne on probleem seetõttu, et erinevalt näiteks haigekassa rahastusmudeli jätkusuutmatusest1, mille negatiivseid mõjusid me oskame näha, ei saa me isegi aru, kui suur oht peitub selles, et me ei pea kliimamuutuseid kardetavaks. Enamik Eesti ühiskonda tegutseb endiselt õndsas teadmatuses ja jätkab enda, terve riigi ja inimkonna mõnekümne aasta pärast saabuva tuleviku hävitamist.