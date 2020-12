Kahe Ülle taaskohtumine. "Selline tunne on, nagu poleks 23 vahepealset aastat olnudki!"

Draamateatri näitleja Ülle Kaljuste osales Rakvere teatri etenduses viimati 1997. aastal, kui rambivalgust nägi Vjatšeslav Gvozdkovi lavastatud „Kuningas. Emand. Soldat” ja ta tollal vabakutselise näitlejana selles kaasa tegi. Nüüd liitus ta Peeter Raudsepa lavastuse „Kuidas ta suri” trupiga, jagamaks rolli Maria Klenskajaga.

„Mul on Rakvere teatrist väga head mälestused, ta on väike ja armas,” põhjendab Kaljuste nõustumist. „Praegu sattus mul olema vaba aega ja kuna mulle meeldis see näidend, mis on väga tore, lausa täiskasvanute muinasjutt, siis ei olnud raske pakkumisele jah öelda.”

"1997. aasta lavastuses mängisime sõbrannasid, mina olin veel Ülle osatäitja aeroobikatreener," meenutab Ülle Lichtfeldt. "Küll sai selles etendused keksitud! Mäletan, et tantsutrennides sai kohutavalt nalja. Mille üle, see jäägu saladuseks, need olid sellised Üllede naljad. Läbipaistvates hõlstides me ringi heljusime... "