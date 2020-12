Läti koroonaarvud näitavad, et rahvas on piirangutest väsinud

Alates 21. detsembrist kehtib Lätis ametlikult kolmenädalane „vaikuseaeg”, mille käigus piiratakse enamiku kaupade müüki ja lubatakse osutada vaid esmatähtsaid teenuseid. Üle 25 inimesega kogunemised on keelatud juba alates novembrist. Restoranid, spordiklubid ja kinod on suletud. Koroonaarvud aga näitavad esialgu vaid halvenemist. Laupäeval registreeriti riigis rekordilised 44 surma ehk ligi kümnendik kõigist senistest hukkunutest. Selgitust, miks just jõuludejärgne päev nii ohvriterohke oli, pole seni avaldatud. Pühapäeval suri veel 19 inimest. Positiivsete proovide hulk püsib suurusjärgus, mis lubab rääkida viiruse kontrollimatust levikust.

Tervishoiuminister Viņķele ütles pühapäeval, et praegused piirangud on juba niigi karmid ja üle on jäänud veel ainult range liikumiskeelu kehtestamine. Seda pole praktilises mõttes aga võimalik jõustada ja sellised korraldused võivad ministri sõnul anda hoopis vastupidise efekti. „Pole mõtet kehtestada reegleid, mille täitmist ei saa kontrollida,” hoiatas Viņķele rahvusringhäälingule antud intervjuus.