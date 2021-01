MIS SAAB HOMME? | Jane Saks: pärast abielureferendumit ei tohi olla häbi oma lastele silma vaadata

Üha enam on moodi läinud, et abielludes on naisel seljas mitte enam lumivalge kleit, vaid mõnes teises toonis kehakate. Muutunud on abielusõrmuste kuju, suurus ja metall, millest sõrmused on valatud. Vähenenud on „vanad head abielupeo mängud" ning kombeks on abielu sõlmida vaid kahekesi, ilma suure peota, salaja, ka välismaal.