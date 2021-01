Adik Levin: miks Ukraina ilma jäi? Vaktsiine peaksid saama kõik, kes jagavad euroopalikke väärtusi

Loomulikult said suured riigid rohkem, väiksed nagu Eesti said palju vähem. Negatiivne on aga mitte ainult see, et tarnitud vaktsiini doosid on väikesed, aga ka see, et vaktsiinide valik ei ole mitte minimaalne aga ta tegelikult puudub.

Jah, meile on öeldud, et järgmise aasta alguses tuleb Moderna vaktsiin (juhul kui saab Euroopa Liidult müügiloa). Võib-olla kevadeks jõuavad turule ka teised vaktsiinid. Mina isiklikult soovin ennast vaktsineerida, kuid minu vanus ja kroonilised haigused asetavad mind raske küsimuse ette.