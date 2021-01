MIS SAAB HOMME? | Joshua Starr: kui mina meie ministrite kombel plärtsuma hakkas, lõikaks isa mul munad maha

Ma olen nautinud metsikut arengut, kus ühiskond raputab ennast lahti sellest õudsest sovietismi ajast. Aeg, mis oli meie rahva jaoks nii kurnav kui ka raske. Ma ei pea elama seda aega läbi, minu vanavanemad, vanemad ja kool on teinud piisavalt tööd selleks, et selgitada, kui õudne oli see aeg.

Me oleme viimased kolmkümmend aastat rääkinud kogu maailmale, et oleme Põhjamaade riik, meie asukoht on Põhja-Euroopa, me ei ole Venemaa kõrval, vaid Soome all.