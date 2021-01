Trumpi raevukate rünnakute sihtmärkideks on sattunud vabariiklased, kes pole nõus demokraatlikku protsessi õõnestama. Tähelepanuväärsemad on rünnakud Georgia osariigi kubernerile Brian Kempile ning osariigi sekretärile Brad Raffenspergerile.

Sellega kurioossed seigad ei piirdu. Trumpi lähikondsest advokaat Sidney Powell kavatses kohtule esitada tõendeid, et USA valimissüsteem on Hiina ning Iraani poolt kompromiteeritud. Toimunud ulatuslikust valimispettusest pidi tunnistusi andma väidetav sõjaväeluureekspert.