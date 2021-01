RAAMATUBLOGI: Venemaa maffia, Rootsi ja „Vabadus”

Dahl sai tuntuks A-rühma krimkadega, millest tehti ka kaks hooaega kestnud teleseriaal, ja mis olid suurepärased. Kahjuks on maakeelde A-rühmast tõlgitud vaid kuus teost üheteistkümnest, mida võib pidada patuks.

Kui Dahl uued tegelased lavale tõi, tekitas see esmalt kahtlusi ja kõhklusi, ent meister on meister – suurmeistri tiitlit veel Dahlile ei annaks, kuigi ta on sellele väga lähedal. Lõppkokkuvõttes jäi teema samaks, sarimõrvarid (sarja kaks esimest raamatut) või rahvusvaheline kuritegevus Rootsis (kaks järgmist), ainult et saasta roogivad teised persoonid, ekspolitseinikud, kes on sunnitud teatud põhjustel tööst loobuma, kuid aitavad ametivõime endise hooga.

Berger teenib elatist kindlustuspettuste uurijana, Blom, kes kandis tema last, on jäljetult kadunud. Ehk siis Bergeri elus pole kulgemas mitte just säravaim periood. Ent siis pakutakse talle ülitalt tulusat tööotsa – kadunud on keegi Nadja ja ta tuleb üles leida.

Ja siis ilmub välja Blom, pisitütar süles, kuid suhted lapse isaga on keerulised. Ometi saab Bergerist ja Blomist taaskord, vähemalt tööalaselt, paar. Ent stopp... Jäljed viivad Venemaa kirjategijateni, kes on Rootsi imbunud ja nende kadunud miljoniteni. Aga nendega on seotud millegipärast ka Blom. Kes, millist mängu mängib ja kes on oma, kes võõras?