Tüli väikeses ühistus. Kas advokaat tõstab pensionärid tänavale või surub agar daam naabreid majast minema?

Wismari tänava vanas puumajas on neli korterit, ühistu ja kodusõda. Esimesel korrusel elab Heli Õunmaa (73) ja süüdistab naabrimeest ülemiselt korruselt, kuulsat vandeadvokaati Sten Luigat, et too soovib kaks majas elavat pensionäri sealt välja süüa. Nimelt remondib Õunmaa väitel Luiga seadusenõksuga kogu maja ära ja siis kasseerib temalt ja ülemise korruse Helgi Hirvelt (74) nii suured summad, et vanaprouadel ei jää muud üle, kui võlgade katteks oma korterid maha müüa.

Hirv on Wismari tänava majas elanud 1946. aastast, mil ta sündis. Aeg, mil majja olid tulnud vene sõjaväelased, kokku kuus pere ja igas toas üks. „Isegi venelased ei tõstnud meid siit välja. Aga nüüd...," ütleb Hirv nukralt oma sünnikodu kohta. „See on täitsa genotsiid. Mul on närvid nii läbi," põrutab ta.

Teine pool on võitluses maja noored elanikud: vandeadvokaat Sten Luiga (52) ja korteriühistu juhataja Maris Nõgu (38). Luiga sõnab, et lugu on hoopis vastupidine - kiusajaks on konkreetselt üks vanaproua. Kui noored naabrid majja oma korterid ostsid, hoiatasid eelmised omanikud neid Õunmaa eest. Üliagar proua kasutab iga nippi, et inimesi hulluks ja minema ajada. „Mina olen oma korteris viimase kaheteist aasta jooksul juba kolmas omanik - jah, niikaua on see saaga siin vist kestnud - ja kaalun endiselt probleemse naabri pärast korteri müüki," lisab Nõgu.