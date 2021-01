Maailma ajalugu on näidanud, et heaolu ei saa kõigile võrdses koguses jagada. Erinevad ühiskonnakorralduse mudelid ja režiimid on üritanud inimesi võrdsustada lihtsalt võrdsustamise pärast ning on selles totaalselt läbi kukkunud.

Kuid sellega unustatakse ära, et Lääne ühiskondade majandusliku edu on toonud justnimelt vähestele piirangutele ja suurematele valikuvõimalustele orienteeritud vaba turg.