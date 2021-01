RAAMATUBLOGI: Viimaste aegade parimaid külakrimkasid ehk kuidas elatakse ja surrakse Siglufjörðuris

Näitetrupp valmistub esietenduseks, kui proovipaigas kukub trepist alla ja surnuks Islandi läbi aegade ühe parima romaani loonud kirjanik. Ja siis leitakse kodumaja eest lumest noahaavadest verine, vaevu hingitsev naisterahvas. Kui kirjaniku taevasseminek võib olla õnnetusjuhtum, siis naise kallal on tarvitatud ilmselgelt vägivalda. Või on?

Jonasson on suutnud leida raamatus tasakaalu. Lugu pole liiga suhtedraama a la Õnne 13 ent samas ka mitte liiga krimka. On tunda, et ta on saanud mõjutusi siit ja sealt – nordic noir’lt, briti traditsioonilistest ja šoti külakrimilugudest ja killukese ehk ka Agatha Christie’lt, kelle raamatuid ta on tõlkinud. Igatahes tulemuseks on üks viimaste aegade parimaid kogukonnakrimkasid, mis teeb samas ka Islandi maise eestlase jaoks vastupandamatuks.