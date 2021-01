JUHTKIRI | Käib Kaja Kallase küpsuseksam

Edasine on Kaja Kallase küpsuseksam. Kui ta ka nüüd ei suuda uut valitsust moodustada, on tema kui Reformierakonna juhi karjäär läbi. Eksami eduka läbimise lootust annab Kallasele see, et Keskerakonna delegatsiooni juht Mailis Reps välistas koalitsiooni EKRE-ga ehk praeguse koalitsiooni reanimeerimise. Kallasel on Repsiga ehk ka lihtsam läbi rääkida kui Ratasega, sest viimati mainitu ja Kallase vahelt on liiga palju musti kasse läbi jooksnud. (Meenutame näiteks 2019. aasta novembrit. Kallas: „Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina.” Ratas: „See on tõeliselt ränk isiklik rünnak, mis vajab selgeid tõendeid või avalikku vabandust.”)

Omaette küsimus on, kas alla kahe kuu tagasi riigi vahendite väärkasutamise tõttu tagasi astunud Reps on juba küllalt „puhastunud”, et valitsuspoliitikasse varasemast kõrgemalgi tasemel tagasi pöörduda. Ei, tema moraalne jalgealune on endiselt nõrk. Alternatiividel – Tanel Kiigel ja Kadri Simsonil – on see tugevam, aga esimene on rohkem strateeg kui läbirääkija ja teine on Brüsselis. Keskerakonna pink pole väga pikk.

Kellegagi tuleb valitsus moodustada. Vana koalitsiooni ehk EKRE-ga jätkamine oleks poliitilise vastutuse üle irvitamine.

Aga kellegagi tuleb Eesti valitsus siiski moodustada. Vana koalitsiooni ehk EKRE-ga jätkamine oleks moraalselt veel mustem variant. See oleks poliitilise vastutuse üle irvitamine, kui Martin Helme jälle valitsusse saaks. Korruptsiooniskandaali on otseselt segatud Helme lähim nõunik, pealegi on tema erakonna ministri valitsusalas Porto Franco laenuga sopa sisse tõmmatud KredEx. Koos Ratasega oleks ka Helmel olnud põhjust esitada tagasiastumisavaldus.

KERE valitsus paistab praegu valikus olevatest valitsusvariantidest Eestile parim. Eks lähipäevil paista, kas kaks suurt peavad vajalikuks kaasata ka Isamaa või sotsid või kas need üldse tahavad kaasa lüüa koosluses, kuhu neid häälte jaoks sisuliselt vaja pole. Koroonapandeemia tingimustes on riigimehelik vältida nii puuduliku teovõimega vähemusvalitsust kui ka erakorralisi valimisi, mille tõttu sageneks inimeste liikumine ja kontaktid.