Eesti üks kuulsamaid muusikuid on paljudele nii hingelähedane, et talle püstitatud ausammas ei saakski kerkida suure kisa ja kärata. Kui näiteks president Konstantin Pätsi skulptuuri valmimist saatsid peale esteetilise ka ideoloogilised vaidlused, siis Jaak Joala monumendi puhul on vist igaüks nõus, et laulja on ausammast väärt. Aga kas just sellist?