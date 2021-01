Raimond Kaljulaidi üleskutse: anname Kallase valitsusele 100 päeva töörahu ja mõistmist

On aeg taastada vana hea komme anda uuele valitsusele vähemalt 100 päeva töörahu ja mõistmist. Veel parem kui Eesti poliitiline kultuur paraneks püsivalt.

Ma loodan, et viimastel nädalatel eskaleerunud pinged Eestis ja samas tõeliselt ehmatavad sündmused Ameerika Ühendriikides panevad kõiki, kes Eesti poliitikas osalevad, rohkem mõtlema ja kaaluma iga oma sõna ja tegu. Näitame, et me suudame hoida rahulikumat ja asjalikumat meelt.

Mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas on valitsuste jaoks selle kevade suurim väljakutse vaktsineerimisprogrammide ellu viimine. Mida kiiremini me vaktsineerimisega edasi liigume, seda parem. Ma olen veendunud, et selle nimel annab järgmine valitsuskabinet endast parima.

Eesti uus valitsus lihtsalt peab selle ülesandega edukalt toime tulema. Kui valitsus selle ülesande täitmisel eksib, siis ei kaota sellest mitte valitsuserakonnad, vaid riik. Kui valitsus on edukas, siis on see kogu Eesti edu.