Koroonaviirus levib laiemalt kui enne jõule, aga koolid tehakse peagi lahti

Koroonaviiruse seireuuring avaldab, et viirusega käib ringi tuhandeid täiskasvanuid rohkem kui kuu aega tagasi. „Praegu saame öelda, et [koroonaviiruse] levimus on oluliselt kõrgem kui enne jõule," kirjeldas koroonaviiruse seireuuringu juht, TÜ peremeditsiini professor Ruth Kalda uuringu esialgseid tulemusi. Ta lisas, et võrreldes jõulueelse 1,2%-ga on 2,1% täiskasvanuid nakkusohtlikud. See on iga 50. täiskasvanud elanik. Kalda sõnul on levik üle Eesti ühtlane ja laialdane. Lõplikud koroonaviiruse levimuse uuringu tulemused saavad avalikuks teisipäeval.

Sümptomitega nakatunuid on endiselt rohkem kui sümptomiteta, ent keda on siiski Kalda sõnul 40-50% kõigist uuringus osalejatest. Seda silmas pidades tegi uuringugrupp valitsusele soovituse piiranguid mitte leevendada.