Kõigepealt (põhjendamatust) depressiivsusest. Mäggi kirjutab: „Kui pensionile saavad, on nad niivõrd haiged, et enamus täiel rinnal elu nautimisele pühenduda ei suuda. Või on surnud.“

Ilukirjanduseks see jutt kõlbab, finantsplaanide tegemiseks mitte.