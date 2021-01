Oma presidentuuri jooksul ei tundnud Trump sisuliselt huvi inimõiguste järgimise vastu teistes riikides. Ometi on just see huvi teinud USA-st maailma demokraatiate juhi. Autoritaarse Trumpi jaoks oli tähtsam „mõjutsoonide" jagamine teiste endasugustega ning sellest sündis ka kummaline sõprus Putiniga. See kodanikuõiguste ignoreerimine tuli talle bumerangina tagasi, kui sotsiaalmeedia platvormid tema konto kinni panid.