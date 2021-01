See, et 2018. aastapresidendivalimistel sai Venemaa reaalset opositsiooni esindada Ksenija Sobtšak, üksnes suurendas Aleksei Navalnõi kui uue (Jeltsini-tüüpi) muzikki esilekerkimist Venemaa poliitikas. Eks seda märganud ka Putin, kes on järjekindalt vältinud Navalnõi nime suhu võtmisest – teguviis, mis samas on alati kannustanud neid, kes üritavad ära mõistatada juhi võimalikud soovid. Võimatu öelda, kes ja kus anti korraldus Navalnõid mürgitada, ent see toimus Tomskis 20. augustil, kui Navalnõi oli teel Kaug-Ida suunas (Habarovsk ju möllas). Siis möllas ka Valgevene ja Navalnõi fondi üheks viimaseks paljastuseks olid Lukashenka varad Venemaal.