PÄEVA TEEMA | Züleyxa Izmailova: valitsus unustas kõige olulisema. Ta ei vääri 100-t kriitikavaba päeva

Reformierakonna ja Keskerakonna sundabielu sai täna 70-lt parlamendisaadikult oma õnnistuse ning homme päikesetõusu ajal saab Eesti endale esimese naispeaministri. Ja kuigi kõrvale heidetud EKREloobib sappi kuis jaksab ja väljend "PortoRollo"-valitsus tundub üsna tabav, on suurima naiste osakaaluga valitsus juba saavutus omaette, mis siis, et oma kõnes ta seda eitab: "Ma tean, et peaministri ametisse astumine ei ole veel saavutus."

Aga peamine kriis?

Siiski on juba enne algust ämber korralikult kolisenud.