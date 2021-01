FAKTIKONTROLL | Kõik need arstid, kes vaktsineerimisse "ei usu", ajavad täielikku jama

Joseph Mercola - toidulisandite edasimüüja, oma teesid on pannud raamatutesse, mis käsitlevad teraviljavabu dieete. Gluteenivaba dieet on mõeldud tsöliaakia kontrollimiseks, diagnoosita ei tasu seda pidada, sest organism ei pruugi saada piisavalt kiudaineid. Mercola on homöopaatia-usku, lubades oma klientidele, et terakestega saab parandada autismi. Omakasupüüdmatu tohter? Pigem mitte , 2010. aastal kooris ta oma klientidelt seitse miljonit dollarit.

Christopher Shaw - see neuroloog on avaldanud WHO poolt põrmuks tambitud uurimustöö, milles väitis, et vaktsiini sidusosad võivad põhjustada autismi. See ei vasta tõele. Tema tulemused võisid pärineda asjaolust, et seda rahastas vaktsiinivastaseid ühendav fond, andes teadlasele ligi 900 000 dollarit. Ta istub ka ühe USA suurima vaktsiinivastaste lapsevanemate fondi nõukogus. Tema akadeemiline sõltumatus on seega küsimärgi all.