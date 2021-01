Iseseisvas Eestis oleme seadnud riigi põhiväärtuseks demokraatia ja kodanikuühiskonna. Kuidas on sel juhul võimalik, et riiklikul tasandil tahetakse jõustada seadus, mis võtab lapsevanemalt õiguse otsustada lapse kasvutingimuste eest?

Idee, et nüüdsest hakkab lapsele lasteaeda määrama kohalik omavalitsus, on kindlalt autokraatne. Tõesti, vanemale on jäetud otsustamisvabadus – kas võtta koht vastu või keelduda. Viimasel juhul on alternatiiv eralasteaed või -hoid.