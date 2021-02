VIDEO | Abilinnapea Kalle Klandorf ei pea oma suhtumist pisendavaks: mina teadsin, et inimene oli puudega

Klandorf nentis intervjuus Delfile, et munitsipaalpolitseil on ressurssi vähe ja seetõttu ei saagi kõik jalgteed puhtaks. Selle asemel soovitas ta muposse uuesti helistada.

Möödunud sügisel tegi saade "Laser" katse, kus jalgrattatee ja sõidutee vahele tomatid, et näidata jalgrattaradade ohtlikkust. Miks reageeris toona neli brigaadi lömastatud tomatitele, aga teed on lume all? "Teatavasti ei ole tänavakoristus kiirabiteenus," vastas Klandorf. Ta ütles, et teid hooldatakse järjekorras. Miks teed pole koristatud, võib olla ka selle taga, et tegemist on eramaaga.