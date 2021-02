RAAMATUBLOGI: Kas Jeesus oli abielus Maarja Magdaleenaga, kes tappis John F. Kennedy ja teised lahendamata saladused

Ülalpool on vaid osa saladustest, mis pole tänini lahendust leidnud. Agent Mulderil oli õigus, kui ta ütles, et tõde on kusagil olemas, ent teisalt ütles abtiss: okkaline on tee püha tõe juurde. Seega pole me enamasti okastest üle sammuda suutnud.