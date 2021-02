Facebook hakkab vaktsiinivalesid maha võtma ja kasutajaid eemaldama

Kui seni on Facebook valeinfo vastu võidelnud näiteks faktikontrolli kaudu, mille partnerite hulka kuulub ka Delfi, siis eile anti teada, et koroonaviirust eitavatele, vaktsiinivastastele ning vandenõuteooriaid koroonaviiruse kohta levitavatele väidetele on keskkonnas edaspidi nulltolerants. Uus poliitika kehtib nii Facebookis kui ka Instagramis.