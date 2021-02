FAKTIKONTROLL | Beebi süstalde keskel on IVF fotosessioon, mitte täpne kujutis vaktsiinide hulgast

Foto on vaktsiinivastaste seas ringlenud aga juba nädalaid, tekitates kõmu näiteks Twitteris (1).

Fotoga püütakse hirmutada lapsevanemaid, et nood oma väikelast sellise hulga vaktsiinidega läbi torkida ei laseks.

Muidugi pole vaktsiinide hulk nii suur, nagu fotolt näib. Eesti riiklik immuniseerimiskava näeb ette 12 vaktsiini kuni lapse 17. eluaastani, sh tütarlastele mõeldud HPV-vaktsiini (2).

Jättes aga selle kõrvale, teeb postituse eksitavaks hoopis asjaolu, et süstlad, vaktsiinikarbikesed ning ravimid, mis väikest last fotol ümbritsevad, on mõeldud hoopis tema emale.

Nimelt on kunstliku raseduse teel viljastunud emadel komme sotsiaalmeediasse postitada pilte oma beebist (või beebiasjadest) kõikide nende ravimite keskel, mis kulus lapse saamiseks.

Sellist näidet võib vaadata siit Instagrami kontolt:



Näited sellistest piltidest leiab veel nendest artiklitest: Today, The Sun. Näited sellistest piltidest leiab veel nendest artiklitest: CNN

See pole aga kõik, mis viitab, et sotsiaalmeedia trend IVF-lastest fotosid teha on pandunud hoopis valesse valgusesse.

Nimelt Facebookis ringleva foto lähemal vaatlusel võib sellel näha näiteks liigesevalu rohtu - milline vastsündinu seda vajab? Lisaks on kollased karbid, mis beebile kõige lähemalt asetsevad, Clexane tromboosivastased süstid, mida muuhulgas antakse ka IVF-rasedatele. Ühe araabiakeelse ravimikarbi pealt on võimalik kokku lugeda ka tähed "Uroday", mis on ravim, mida kasutatakse sapikivide tekkimise ennetamiseks. Sapikivide tekkimist soodustab muuhulgas rasedus (3).

Siin on foto, mis sotsiaalmeedias ringleb.



Otsus: Foto on eksitav. Süstaldega kujutatud lapse pildi kasutamine vaktsineerimise antireklaamina on kasutajaid eksitav. Foto kujutab hoopis ema, mitte lapse, süstimist.