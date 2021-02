FAKTIKONTROLL | Ameerika pöörased vandenõuteooriad on jõudnud Tallinnasse: pealinna haiglates ei tegeleta inimeste "hävitamisega"

Lugu kõlab nagu väljamõeldis: keegi anonüümne Tallinna nakkushaigla töötaja on pihtinud portaalile, et haiglad on pooltühjad. Lisaks olevat aga salapärase allika sõnul CPAP hingamisaparaate patsientide peal valesti, nii et patsiendid masina tõttu surevad.

Loomulikult väidab lugu ka seda, et surnud inimeste lähedastele mitte midagi sellist ei reedeta, vaid öeldakse, et nende lähedane suri koroonaviirusesse. Seda ikka selleks, et "väljamõeldud" pandeemiat käimas hoida.

Kuidas on asi tegelikult?



Lugu ei paku mitte ühtegi tõendit selle jutu kinnituseks. Kui ajakirjandus otsustab jätta mõnes loos allikad anonüümseks, on nende juttu ristkinnitatud mitmest erinevast allikast. Seda siinpuhul pole tehtud. Vanglaplaneet pole muidugi ka ajakirjandusväljaanne. Tegemist on blogiga, mis oma Twitteri sõnade järgi püüab "paljastada globaalse finants- ja võimueliidi tegevuskava, mida teatakse Uue Maailmakorrana (New World Order)".