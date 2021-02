VASTULAUSE | Andre Hanimägi: eksite, kui ütlete, et Keskerakond ei soosi noori, oleme erakondadest eneseteostuseks parim

2005. aastal astub Keskerakonda Lääne Politseiprefektuuri prefekt, kellest saab siseminister Andrus Ansipi juhitud valitsuses. See mees on Kalle Laanet, Reformierakonna tipp-poliitik, tänase valitsuse kaitseminister.

16 aastat hiljem on Keskerakond toonud taas oma ala professionaali juhtima siseministeeriumit. Milline poliitiline karjäär saab olema Põhja prefektuuri endisel prefektil Kristian Jaanil näitab aeg, kuid kahtlemata oli tegemist juba täna positiivse valikuga ministritoolile.

Vastukaaluks eilsele Eesti Päevalehe juhtkirjale tuleks aga küsida, kas see on ikka lühike pink, mis tõi Jaani olukorras, kus Keskerakonda kuuluvad muu hulgas kõrged endised politseitöötajad ning väga sobivad ministrikandidaadid Kalle Klandorf ja Jaan Toots.

Või on küsimus hoopis selles, et Keskerakond on kauaaegseid liikmeid ja noortekogu rolli hinnates soovinud alati tuua ja toonudki Eesti poliitikasse ka uusi mõtteid ja nende teostajaid?