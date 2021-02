KUULA | Kas me kardame rohkem Venemaad või koroonaviirust?

Sputniku vaktsiin on tõhus. Seda ootavad Eestis elavad venelased. Ta on odav ning kättesaadav. Tema tõhusus on pisut üle 91 protsendi ning sarnaselt kõikidele eelloetletud vaktsiinidele vajab ta kahte doosi. Kahe doosi hind on umbes 20 USA dollarit, olles odavam kui Oxfordi vaktsiin. Need kaks on ka vektorvaktsiinid, mis on temperatuurikindlamad. Seetõttu on Sputnik ka hea lahendus arengumaadele.

Kui kõigest sellest veel vähe on, on Venemaa lahkelt valmis oma vaktsiini pakkuma kõigile soovijatele. Hetkel on Sputniku vaktsiinile sõlmitud lepingud üle 50 riigiga, näiteks Türgi ja Ungariga, kus Sputnikuga vaktsineerimine algas täna.

Eurooplaste seas on Angela Merkel ning Prantsusmaa juhtkond öelnud, et niipea, kui Euroopa Ravimiagentuur vaktsiinile kasutusloa annab, võiks seda kõik 27 liikmesliiget kasutada. Täna ütles sarnast ka peaminister Kaja Kallas, teatades Postimehe veergudel, et Sputnikust ei peaks tegema poliitilist tööriista.





On see aga nii lihtne?



Kas Venemaa vaktsiini peaks vastu võtma, kui see aitab pandeemia lõpetada, aga Venemaa režiimile antav seljavõit on juba kaugelt ette näha?

Nimelt on Sputnik propagandatööriist, juba tema arenguprotsess tõukus pigem asjaolust ja narratiivi hoidmisest, et Venemaa on niivõrd võimas riik, mis suudab endale ise vaktsiini toota, mitte sellest, et Venemaal oleks olnud võimatu panustada teiste vaktsiinide ühisarengusse.

Väidetakse, et vaktsiinid on turule tulnud ilma piisava testimiseta, valitsused sunnivad inimesi vaktsineerima, inimeste vabadustesse sekkutakse COVID-19 nimel, COVID-19 testid on mõttetud ja väide, et COVID-19 pole ohtlik.