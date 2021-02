Andrei Kuzitškin Oudekki Loonele: kas te olete Eesti riigikogu saadik või Putini advokaat?

Hiljuti mõistis Oudekki Loone hukka Eesti eelmise valitsuse välisministri Urmas Reinsalu ettepanekud kehtestada Venemaale täiendavad sanktsioonid ja seda seoses Aleksei Navalnõi kohtuprotsessi ning meeleavalduste vägivaldse mahasurumisega Venemaa linnades. Pr Loone on veendunud, et sanktsioonide kehtestamine on viga ja ta kõrvutas Venemaa rahumeelseid proteste „kollaste vestide" korraldatud rüüstamistega Prantsusmaal. Sellega seoses on mul rahvasaadik Loonele mitu küsimust.

Lugupeetud rahvaasemik. Keda te kaitsete?