Taavi Veskimägi: paanikaks pole põhjust, Eesti elektrivarustuskindlus on heal tasemel

Kui ei ole elektrit, ei ole midagi. Sellepärast ei tee Elering kodude soojana ja tulede põlemas hoidmiseks kompromisse ühelgi tunnil aasta 8760 tunnist. Kui analüüsid peaksid näitama arvestatavat riski, et see eesmärk ei ole saavutatav, rakendame kohe kõiki vajalikke meetmeid riski kõrvaldamiseks, tähtis pole tehnoloogia ega hind. Kõige kallim on elekter, mida pole.

Käin veel kord läbi Eesti elektrivarustuskindluse lühi- ja pikaajalised perspektiivid, et vastata Eesti Päevalehes väljendatud muredele („On külm, aga elektrit jätkub. Kui kaua?”, LP 12.2 ja „Rootsi energiaekspert: pärast Vene elektrisüsteemist lahutamist võib Eestis elekter kallineda ja katkestused sageneda”, EPL 15.2).

Esmalt pilk sellele, milline oli elektrivarustuskindlus viimasel nädalal, kus jahedad ilmad on kestnud juba jaanuari algusest ja eelmine nädal oli tavapärasest külmem.