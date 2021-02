KUULA | Appi, mu lähedane on vandenõuteoreetik, mida teha?

Saates käis rääkimas Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis valeinfo-teemasid uurinud Maia Klaassen. Klaassen jagas oma teadmisi ja kogemusi, kuidas algoritmilõksud tekivad ning miks neist peaaegu võimatu välja ronida on. See on saade neile, kes tajub, et tema lähedane on sattunud Facebooki või Youtube'i hämarasse poolde, kus planeeritakse koroonavaktsiinidega inimeste kiibistamist ning maskidega maailma ülevõtmist.

Miks on sotsiaalmeedialõks halb, kui mind huvitabki vaid see, kuidas elavad mu sugulased ja sõbrad? Ma ei tahagi sealt lugeda Delfi ja Postimehe uudised ning mind ei huvita poliitika.

See jätab sulle mulje, et maailm on teistsugune kui ta tegelikult on. Kui räägitakse vandenõuteooriate ja valeinfo levikust, siis räägitakse ühte tüüpi inimestest, kuid tegelikult on see skaala väga lai. Üks osa sellest on see soovitusalgoritm, mis esitab mulle vaid minu soove, aga teiseks on minu enda soov iseenda arvamustele kinnitust leida.