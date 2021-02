Illegaalide väljasaatmine on igati legaalne ja ma ei näe selles mingit probleemi. Kurjategijate puhul on sama lugu. Neid on võimalik välja saata kui riikide vahel on vastav leping olemas. Venemaale me oleme saatnud välja küll ja sellega pole olnud probleeme, kui ainult Venemaa on olnud nõus neid vastu võtma. Silmas tuleb pidada, et inimest on võimalik välja saata ainult siis, kui riik, kuhu ta saadetakse, on nõus teda vastu võtma. See on tegelikult kõige keerulisemaid kohti rahvusvahelistes kokkulepetes.