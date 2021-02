Eesti on koroonavaledega võitlemisel läbi kukkunud

Vaktsiiniga välditavate tõbede naasmine

2019. aastal oli Eestis 27 leetritejuhtumit. See oli rekord üle aastate. Samuti on naasnud sajanditevanune lastehaigus, läkaköha. See haigus, mis võib kõige kurvematel juhtudel olla imikutele surmav. 2019. aastal registeeriti 135 läkaköha juhtumit, aasta enne seda 69. Kuigi köha on saatuslik harva, siis ta on põhjusega välja teeninud oma rahvapärase nime - 100-päeva-köha.



Eesti arstid on tänulikud, et ülinakkavad punetised pole naasnud. Viimane punetiste juhtum oli Eestis aastal 2013.



Mis puudutab leetreid, siis nende juhtumite arv on vaikselt tõusmas. WHO nimetas Eesti 2017. aastal leetritvabaks, kuigi Terviseametis toona siiski üks juhtum registreeriti. Aasta hiljem põdesid leetreid juba 10 inimest, aasta pärast seda 27.



2020. aastal leetreid Eestis ei registeeritud. Küllap saab selle tänu anda koroonapiirangutele, mis aitas vältida kollete teket ja välismaa reise.



Seda enam on üllatuslik, et mumpsi põdesid mullu 3 inimest ja läkaköha 44.