VASTULAUSE | Turismifirmade liit Risto Veskiojale: reisifirmad müüvad turvalisust, mitte õhku

Risto Veskioja väidab oma teksti päises – veebis alapealkirjas –, et „reisibürood üritavad ebakindlust ära kasutada“.

Eesti reisiettevõtete eesmärk on alati olnud ning on ka tulevikus pakkuda reisijatele mitmekülgset, läbipaistvat ja adekvaatset infot reisimisvõimaluste kohta.

On küüniline heita reisiettevõtetele ette nende igapäevase töö tegemist ajal, mil sektori kogukäive on langenud 90% võrra ja sektorist pidanud lahkuma paljud inimesed. Reisifirmade eesmärk pole inimeste hirmudel mängida ja nende ebakindlust ära kasutada, vaid seda vähendada! Koroonaviirus on muutnud maailmas reisimise mängureegleid ning reisifirmade prioriteet number üks on sel segasel ajastul müüa oma klientidele meeldivat ja turvalist reisikogemust.