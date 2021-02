AUTORIKÜLG | Risto Veskioja: reisimine koroonaajal. Väiksemgi viga võib maksta tuhandeid lisaeurosid või isegi tervise

Pööritan imestusest silmi. Loen veel korra üle. Ei, lugesin ikka õigesti. Äsja meilile potsatanud PR-firma teade kirjeldab tõepoolest juhtumit, kus „lennufirma suunas Eesti reisiseltskonna ootamatu lennutõrke tõttu Sansibarile uue marsruudi kaudu, mis läbis Amsterdami, kus peab olema enne lendu ette näidata negatiivne koroonatesti tulemus. Et reisijatel seda polnud, kaotasid nad välja ostetud piletid, millega tekkisid olulised lisakulud. Sansibarile jõudsid nad kolm päeva plaanitust hiljem ja kogu reis oli rikutud”. Veelgi enam, Eesti aukonsul Tansaanias on pandud pressiteates kõige selle peale tõdema, et „reisiseltskond ei kasutanud professionaalse Eesti reisibüroo abi, mis maksis seekord valusalt kätte”.