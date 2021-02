RAAMATUBLOGI: Kuukad Macbethi stoorit kui õlut pärast mõnusat sauna

Oskad siis nüüd öelda nende laiskpolitseinik Hamish Macbethi lugude kohta, et milline neist on parim. Esiteks on need kõik vägagi loetavad ja teiseks on tegu kerge lugemisega, mida tasub haugata pärast mõnd raskemat teost, et peal puhata lasta. Aga ikkagi... „Politseiniku surm” oli justkui eriti hea. Ehk oli lugejal vastav meeleolu või midagi säärast, aga kuukad raamatut nagu õlut pärast mõnusat sauna.