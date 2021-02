VENE PILK | Millest ei maksa iseseisvuspäeval rääkida?

Vene rokkmuusikul Valeri Kipelovil on laul refrääniga „Ma olen vaba otsekui linnuke taevas”. Laul räägib armastusest ja hüvastijätust, kuid sõnad sobivad ka iseseisvuspäevaks. Vaba otsekui lind! Isegi veidi kahju, et pidupäevadel on kombeks kuulata rohkem hümne ja vähem kunstipärast. Nii on kujunenud.

Sest iseseisvuspäev kõlab uhkelt. Iseseisvuse, vabaduse, enesemääramise saavutamine on riigi jaoks väga oluline, kui mitte kõige olulisem sündmus. See ühendab rahvast olenemata sellest, millistesse ühiskonnakihtidesse inimesed kuuluvad. Mina olen vaene, sina oled rikas, aga me kõik elame ühes vabas ja sõltumatus riigis.