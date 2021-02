TEINE KALLAS | „Valitsuse vaktsineerimisplaan on pehmelt öeldes kakofooniline – seda pole olemas”

„Eelmisel nädalal jättis valitsus terve rea teadusnõukoja ettepanekuid realiseerimata. Kaja Kallas on tõestanud, et kui kõhkled ja oled arg otsustaja, siis hiljem lähevad need tehtud otsused ühiskonnale palju kallimaks maksma. Siis tuleb juba palju jäigemaid meetmeid kasutada,” leiab Urmas Reinsalu.

„Maardus on viimase kahe nädalaga registreeritud nakatumusega inimesi juba 3 protsenti. Peidetud nakatumus on tõenäoliselt kaks korda kõrgem. Me oleme kaotanud kontrolli viiruse massilise leviku üle.”

„Kaja Kallas astus ametisse 26. jaanuaril. Siis oli nakkuskordaja 526. Tänasel päeval on see 850. Sellega oleme me Euroopas teisel kohal. Iroonitsedes öeldes, võistleme koos tšehhidega kuldmedali peale,” tõi Jevgeni Ossinovski välja konkreetsed arvud.

Saate teises pooles on juttu puusuuskadel liikuvast vaktsineerimisest. Räägitakse ka finantstoetuste jagamise võimalustest ettevõtjatele ja töötutele.

„Vaktsiinide koha pealt on tohuvabohu. Selles tuleb selgus luua. Miks meil on nii suur laos seis? Meil ikkagi pole paigas vaktsineerimisplaani, mis puudutab neid gruppe, keda vaktsineerida esimesena,” oli Reinsalu kriitiline.

„Riik ei ole süsteemselt tegelenud informeerimise ja veenmisega. Vabatahtliku vaktsineerimise probleemid on juba näha koolides, kus pooled pedagoogid ei ole nõus end vaktsineerima,” lisas Ossinovski.

Viimaks peatuvad Reinsalu ja Ossinovski Keskerakonna initsiatiivil muuta korruptsiooniga tegelevate riigikogu järelevalve organite loogikat.

„Loodan, et see jama küll läbi ei lähe,” sõnas Reinsalu plaanitavate muudatuste kohta.

„See oli Keskerakonna nõudmine. Tuletame meelde, et Kaja Kallase lubadus oli, et valitsus hakkab tegelema korruptsiooni kõrvaldamisega. Piltlikult öeldes on tal suur elevant keset lauda,” märkis Ossinovski.

