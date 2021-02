POLIITKOLUMNIST | Riina Sikkut: ei tohi tekkida tunnet, et piirangud on leebemad neile, kes avaldavad kõvahäälset protesti

Õnn on see, et me olemegi erinevad. See erinevus on olemas igapäevaselt, näeme ja loeme seda - erinevad arvamused, eelistused, hirmud, tööd ja tegemised. Samas ei taju me erinevust tihtipeale väärtuslikuna, vaid murena, muutmist vajava asjana.

Kahtlemata on erinevatel inimestel keerulisem kokku leppida, näiteks valitsuses või ühiskonnas, kuhu poole liikuda. Üldiselt ei vaidle keegi, et soovime Eesti kestmist, looduse hoidmist, head haridust, suuremat sissetulekut, paremat elu ja õnne ja rõõmu ja kõike head. Ja muidugi vabadust!

Mida me silmas peame?