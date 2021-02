NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | "Keskerakondlase mentaliteet on kolhoosniku oma"

See on otstarbe küsimus, see-selleks. Kuid mis Tõekomisjon hakkab otsustama mis on vihakõne, mis ületab inimese põhivabadust - sõnavabadust (piisab ühest kohtupretsedendist, et asi jaburaks kätte lasta). Kui on olemas 0,01% võimalust, et seda seadust hakatakse ära kasutama poliitiliste-, ideoloogiliste või mis iganes vaenlaste vastu omakasupüüdlikult, tuleks see seadus kiiresti panni alla panna. Mind ei tee ärevaks Mart Helme, mulle ehk ei meeldi tema sõnakasutus, kuid mis siis, puhtalt minu probleem. Mina kardan "euroopalikke väärtusi" ehk sallimatust sallimatuse vastu. See on sõge ja skisofreeniline ideoloogia. Ma ei annaks punast krossigi oma elunatukese eest, kui selle üle peaks hakkama otsustama näiteks Lobjakas.”