ÜLESKUTSE | Helme ja 5Miinust, Mallukas ja Tänak. Nüüd on aeg võtta vastutus, et me kõik vaktsineeritud saaksime

Kuskil suveks on see juba tõsine küsimus, millele tuleb aga mõelda juba praegu. Vaktsiine on siis juba märksa-märksa enam. Kuid inimesed kõhklevad või lihtsalt ei viitsi. Kõrvaltoimed ka hirmutavad. Hea kui sõber või sõbranna kaasa veab, aga kes teab. Võib-olla ka hoopis kohutab sootuks ära.

Meist peaaegu igaühe jaoks eksisteerivad samas ka loomulikud juhid, kelle arvamus loeb. Kelle jaoks on selleks tuntud muusik, kelle jaoks poliitik, kellele, miks mitte, kriminaalne autoriteet. Inimene kelle sõna kuulatakse.

Olla liider tähendab paratamatult, et kanda tuleb ka vastutust. Ning loodetavasti ei saagi see olema sel sajandil enam suurem, kui praegu.

Liider. Sinu ülesanne on praegu öelda, et „kohe, kui saate, minge ja tehke see kaitsesüst ära".

Ole sa näiteks

Poliitik. Martin Helme koos isa Mardiga.