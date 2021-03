FAKTIKONTROLL | Surematuks end tõepoolest vaktsineerida ei saa

Kas vaktsiin põhjustab maohammustusi ja välgutabamusi?

"Eriti arusaamatuks jääb vastavas blogipostituses väide, justkui Gatesi fondi rahastatud malaariavaktsiin oleks tapnud 151 imikut. Kui rakendada funktsionaalse lugemise oskust, on viidatud teadustöös kirjas, et 15 460 kontrollgrupis olnud lapse seast suri 151. Pooled neist said malaariavaktsiini, pooled ei saanud. Järelikult polnud imikute surmade ja malaariavaktsiini vahel seost. Lisaks on võimalik samast teadustööst leida iga konkreetse surma põhjus, uppumisest tuberkuloosi ja peatraumani välja , mis ükski ilmselgelt ei ole seotud vaktsineerimisega. Samuti tõdetakse konkreetses uuringus, et malaaria ärahoidmisel oli vaktsiinil selge positiivne mõju."

, mis ükski ilmselgelt ei ole seotud vaktsineerimisega. Samuti tõdetakse konkreetses uuringus, et malaaria ärahoidmisel oli vaktsiinil selge positiivne mõju." "Probleem sai alguse siis, kui kohalikud ajalehed teatasid mitmest vaktsineerimisega seotud surmast. 2009. aasta oktoobris kutsus kogukonna organisatsioonide ja terviseaktivistide koalitsioon projekti peatama. Tervishoiuministrile saadetud kirjas ütlesid aktivistid, et lisaks surmajuhtumitele, on üle 120 tüdruku kannatanud kõrvalnähtude all, nt epilepsiahood. 2011. aasta veebruaris teatas töörühm, et seoseid programmi ja surmade vahel pole. Üks tüdruk uppus. Insektitsiidimürgitus tappis veel kaks inimest. Kahel teisel oli raske malaaria. Ühte hammustas mürgine madu ja üks suri haigusest, mida arstide sõnul ei saa HPV-ga seostada. Seega on väide seitsmest HPV vaktsiinidest põhjustatud surmast Indias ametlikult ümber lükatud."

Moderna vaktsiiniuuringus märgiti ära ka juhtum, kus mees sai pärast vaktsiinisüsti välgutabamuse . See ei tähenda, et vaktsiin välguga pihtasaamise tõenäosust suurendaks.Faktikontrollide käigus oleme märganud käekirja, et uuringutes kajastatud vaktsiinijärgsete surmade valestitõlgendamine on üleüldse peamine põhjus, miks valeinfo vaktsiinide kohta levib.Nii viitavad vaktsiinivastased tihti ise uuringutele, kus on loetletud vaktsiinijärgsed juhtumid, lugedes seda justkui tõendiks vaktsiinide ohtlikkuse kohta.Siiski näib suisa pahatahtliku eksitamisena, et samast uuringust ei tsiteerita seda osa, miks inimesed näiteks tegelikult hukkusid.Nii on vaktsiinivastased süüdistanud vaktsiine ka olukorras, kus surma on põhjustanud näiteks uppumine või maohammustusMõned ilmekamad näited eelmistest faktikontrollidest ( näiteks see ):