TEINE KALLAS | “Eestis on koroonakaos, peame tõkestama Briti tüve levikut piiridel."

“Uskumatu lugu, millest ma poliit-sotsioloogiliselt ei suuda aru saada, on see, et juba kolmandat nädalat järjest Kaja Kallas püüab disainida omaloominguliseid lahendusi, selle asemel, et kuulata teadlaseid” leidis Ossinovski.

“Paari nädala pärast oleme olukorras, kus päevas nakatub üle kahe tuhande, halvemal juhul üle kolme tuhande inimese. Ja nendes stsenaariumites pole arvesse võetud Briti tüve leviku võimalust,” lisas ta.

Reinsalu lisas ettevõtjate toetuste osas: “Opositsioonis olles nõudis Reformierakond, et piiranguid tehes peavad olema koheselt laual ka selged ja läbipaistvad kompensatsioonimeetmed ettevõtjatele. Nüüd, kus nad ise võimul on, otsustamine venib ja ettevõtjatele on see ebamugav.”

Jutuks olid ka vaktsiinid: “Ladudes seisavad vaktsiinid, aga neid ei suudeta üle Eesti välja jagada. See on arusaamatu logistika. Nii kriitilises olukorras tuleb kiiremas korras uus lehekülg pöörata,” leidis Reinsalu.