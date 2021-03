Tallinn on juba suvest töötanud välja kriisireguleerimise kava. Erinevaid toetusmeetmeid on välja makstud üle 13 miljoni euro. Veelgi enam, Michali väidet võib justkui mõista nii, et juhti usaldatakse siis, kui ta oma sõna jõul koroonaviiruse peatada suudab.

Kui see on tõesti usalduse mõõdupuu, siis on võimalus Kristen Michalil näidata, milline on tema enda ja ta erakonnakaaslaste veenvus.